Crise énergétique: Tinne Van der Straeten met sur la table du conseil des ministres restreint une prolongation de Doel 3 et Tihange 4

Durant cet hiver 2025-2026, les plus vieux réacteurs devraient avoir définitivement cessé de fonctionner, tandis que Doel 4 et Tihange 3, réacteurs pour lesquels le gouvernement est en négociations avec Engie pour une prolongation de plusieurs années, seraient à l’arrêt pour des travaux.

Il ressort de cette analyse qu’il y a désormais un risque pour l’approvisionnement en électricité à l’hiver 2025-2026, à cause des inquiétudes sur la disponibilité du parc nucléaire français, peut-on lire mardi dans les journaux Le Soir, l’Echo, De Tijd et les quotidiens flamands du groupe Mediahuis.

La solution préconisée par la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen), confirmée mardi par son cabinet, est de mettre Doel 4 et Tihange 3 à l’arrêt durant les étés précédents, pour économiser le combustible nucléaire. Ces deux réacteurs tourneraient, en revanche, durant l’hiver 2025-2026. Le cabinet parle de «fuel extension», une manière d’étirer la durée de vie de ces deux réacteurs avant une prolongation longue durée en bonne et due forme. Les travaux nécessaires seraient réalisés durant l’été.

Le vice-Premier Ecolo Georges Gilkinet, interrogé mardi matin sur les ondes de Bel RTL, ne ferme quant à lui pas la porte à une autre piste, également étalée dans la presse, celle d’une prolongation de quelques mois de la durée de vie des trois réacteurs qui devaient définitivement fermer en 2025 (Doel 1 et 2 et Tihange 1). Là aussi, en jouant sur la disponibilité des centrales durant les mois chauds. «L’idée est d’économiser le carburant nucléaire durant l’été, là où l’on n’en a pas besoin car les énergies renouvelables fonctionnent bien». On parle ici d’une «prolongation de très court terme», qui nécessitera «modification de la loi et contrôles de sécurité», indique-t-il.