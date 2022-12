«Je sais que nous nous reverrons»: John Travolta rend hommage à Kirstie Alley, sa partenaire dans les films «Allô maman, ici bébé!» (photo)

Cette nuit, on apprenait avec tristesse le décès de l’actrice Kirstie Alley, connue pour ses rôles dans les films « Allô maman, ici bébé ! », ou encore dans les séries « Cheers » et « Scream Queens ».

Âgée de 71 ans, la comédienne souffrait d’un cancer qu’elle n’avait pas dévoilé publiquement. Dans un communiqué de ses enfants, on peut lire que Kirstie Alley est morte « entourée de sa famille proche » après une bataille « avec beaucoup de force ». « Aussi iconique qu’elle pouvait être à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable », écrivent-ils.