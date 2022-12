Incendie dans une maison à Wanze: les deux habitants transportés au CHR de Huy

Dans la nuit de lundi à mardi, les pompiers de la zone de secours Hemeco et la police Meuse-Hesbaye ont été appelés peu après 3h pour un incendie d’une habitation rue des Pâturages 42A, à Wanze.

L’incendie aurait débuté au niveau du tableau électrique situé dans la buanderie. Les deux habitants, âgés de 25 et 27 ans, dormaient au moment du départ de fumée. Ils sont sortis de leur maison pour appeler le 112 et ont été emmenés au CHRH. Les jours ne sont pas en danger. « Ils ont eu beaucoup de chance, ils se sont réveillés à temps ! » confie un voisin, heureux de savoir les deux garçons sains et saufs.