«Personne ne connaît la vérité, nous si»: Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce du documentaire consacré à Harry et Meghan, ainsi que la date de sortie (vidéo)

Très attendu, le documentaire Netflix consacré à Harry et Meghan sera finalement diffusé cette semaine. Les trois premiers épisodes seront proposés le 8 décembre, et les trois suivants le 15 décembre.

« Dans cette série documentaire sans précédent qui plonge au cœur de son sujet, le duc et la duchesse de Sussex livrent leur vérité sur leur retentissante histoire d’amour. En six épisodes, la série revient sur les débuts clandestins de leur relation et les difficultés qui les ont conduits à vouloir se retirer de leurs rôles à plein-temps au sein de la monarchie britannique », prévient Netflix.