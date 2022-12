Spa Rally: le Baelenois Nicolas Havet et le Theutois Éric Marnette vainqueurs du classement Historic BRC

L’histoire est d’autant plus belle que ce succès retentissant, Nicolas Havet et Éric Marnette n’ont jamais eu la prétention de le revendiquer. S’ils pouvaient tirer profit d’une formidable BMW M3 E30 Gr.A en provenance des ateliers de Mats van den Brand, pilote et copilote savaient qu’à ce niveau, la vedette allait (très logiquement) revenir à Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe d’une part (qui ne relevaient néanmoins pas de la même catégorie), Geoffrey Leyon et Loris Elst de l’autre. Pour rappel, si Nicolas Havet pouvait compter sur l’expérience de son copilote Éric Marnette, il s’apprêtait à disputer son… cinquième rallye, le premier au niveau national, et en fait, le premier en dehors du JMC Rallye Hautes-Fagnes de Jalhay !

« Et nous nous sommes tenus au plan initial », commente Nicolas Havet. « Tout au long de la journée de samedi, nous avons fait preuve d’humilité sur un tel parcours, en tentant simplement de hausser progressivement le rythme et en évitant de partir à la faute. Les spéciales ont défilé, de jour puis de nuit, et au retour à Spa, Vincent Duchesne, copilote de Johnny Delhez, nous a appris que nous pointions 3 dixièmes devant l’Escort MK2 au général. À cet instant, nous n’avons pas compris qu’en fait, nous étions… leaders du classement Historic BRC ! »

« Nous sommes repartis dimanche matin avec une minute de bon sur la Toyota Celica de Jean-Pierre Vannerum… qui a fondu sur nous lors des trois premières spéciales » , enchaîne Éric Marnette. « On a alors décidé de hausser le ton dans la très délicate spéciale de Theux, incroyablement étroite et ne permettant pas le moindre écart. Résultat : 29 secondes reprises d’un coup d’un seul ! La suite s’est déroulée sans histoire, et nous sommes montés en vainqueurs du classement Historic BRC sur le podium du Spa Rally, en plein centre-ville ! »

La victoire finale, acquise au terme d’une journée de dimanche rondement menée, ne peut que combler de joie l’équipage…

« Certes, des concurrents comme Geoffrey Leyon, Christophe Daco, Johnny Delhez et d’autres ont été contraints à l’abandon », explique Éric Marnette. « Mais en rallye, pour espérer l’emporter, il faut avant tout terminer. Nous sommes désolés pour nos infortunés concurrents… mais ravis de gagner ! Je me rappelle de ma victoire aux Legend Boucles de Spa avec ‘Vande’, il y a dix ans. Et bien, je peux vous dire que c’est toujours aussi bon de se retrouver en vainqueur sur le podium d’une grande et belle épreuve ! »

Pascal Verheuge

Quant à Nicolas Havet, il a tout simplement concrétisé un rêve lors de ce Spa Rally… « Quand j’étais gamin, j’étais plein d’admiration pour Marc Duez qui faisait virevolter cette BMW M3 ! C’était juste magique et je me disais qu’un jour peut-être, je pourrais rouler sur ses traces. Les années ont passé et ce jour est arrivé. Je ne suis certainement pas le plus expérimenté, ni le plus rapide, mais avec Éric, on a surtout veillé à ne jamais s’emballer durant tout le week-end. Une approche qui a payé au-delà de toute espérance. »