Un conducteur décède ce mardi matin à Rochefort, sa voiture a percuté un arbre

Vers 5h ce mardi matin, les pompiers de la zone Dinaphi ont été déployés en nombre à la rue de France à Rochefort pour un dramatique accident qui a coûté la vie à un automobiliste.

Pour une raison indéterminée, son véhicule a dévié de sa trajectoire et a violemment percuté un arbre. Malgré la présence des secours venus de Rochefort et Beauraing, il n’y avait plus rien à faire pour le conducteur, qui est décédé sur place.