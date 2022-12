La crise énergétique entraîne une accélération des énergies renouvelables

Solaire et éolien en particulier vont ainsi devenir la première source d’électricité dans le monde d’ici 2025, en détrônant le charbon, les pays cherchant à réduire leur dépendance aux énergies fossiles surtout après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La capacité renouvelable mondiale devrait gagner 2.400 gigawatts (GW) sur la période 2022-2027, soit autant que la capacité électrique actuelle de la Chine, et un tiers de plus que ce qu’envisageaient les experts il y a encore un an, ont calculé les analystes de l’AIE pour ce rapport annuel.