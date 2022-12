Commandé par la Région wallonne à la suite des inondations de 2021, le guide des bonnes pratiques pour construire en zone inondable est disponible en Wallonie

Dans les semaines qui ont suivi les inondations meurtrières de juillet 2021, le gouvernement wallon a lancé plusieurs études devant permettre de mieux comprendre les causes des inondations et surtout d’étudier les diverses solutions pour que pareilles situations puissent être évitées à l’avenir.

Concrètement, le référentiel ’Constructions et Aménagements en zone inondable’ vise à fournir une aide à la conception et des critères d’aide à l’évaluation des projets de planification, d’aménagement et de construction applicables à tous les stades de développement d’un projet.

«Les inondations que nous avons connues lors de l’été 2021 ont été dramatiques. Nous voulons faire le maximum pour éviter les risques à l’avenir et protéger nos concitoyens. Avec de nouveaux outils mis à disposition tels que celui-ci et également la possibilité d’obtenir un appui urbanistique de services extérieurs, la volonté est de soutenir autant que possible les instances décisionnelles communales et régionales», a commenté, dans un communiqué, le ministre Borsus.