Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «Chez un numéro 9, le mental, c’est plus de 50%»

Cette semaine, notre interlocuteur nous parle des numéros 9, les buteurs. « Le numéro 1 (le gardien de but) et le numéro 9 sont des joueurs un peu particuliers. Sur un échiquier, avoir un bon keeper est essentiel et un bon numéro 9, c’est une denrée rare. Partant de ce constat, c’est important de contextualiser les choses. En tant qu’entraîneur, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, si tu as été attaquant, tu peux aider, conseiller les numéros 9. Mais il se fait que beaucoup d’entraîneurs ne sont pas d’anciens attaquants, ne me demandez pas pourquoi… Souvent, les coachs sont d’anciens gardiens, défenseurs ou médians et ils sont donc souvent un peu démunis par rapport à la finition et à l’efficacité. D’ailleurs, comment travaille-t-on l’efficacité ? »

Pour progresser, un numéro 9 doit évoluer sur plusieurs plans. « Il doit d’abord faire preuve de sang-froid. C’est le dernier geste qui est le plus difficile à réaliser, mais forcément, c’est compliqué de travailler ça. Il y a ensuite la maîtrise technique, en prenant notamment le bon appui. Cette maîtrise devant le but, elle s’apprend par la répétition des gestes. La vidéo peut aussi montrer que le pied d’appui devait être plus loin, qu’il valait mieux utiliser le coup de pied, etc., mais c’est pour ceux qui ont les moyens de l’utiliser. Ce n’est évidemment pas la même histoire en D1 qu’en P4, même si avec un téléphone, tu peux aussi faire de la vidéo. Dans l’absolu, l’idéal, c’est d’avoir un entraîneur spécifique pour les attaquants, comme le font les Néerlandais ou le club de Genk avec Luc Nilis. C’est à force de répéter qu’on arrive à faire preuve d’efficacité, il faut répéter ses gammes comme un pianiste », insiste Pascal Croughs.

Autres éléments déterminants pour un buteur : le mental et la confiance. « Pour un coach, il y a une relation primordiale à avoir avec son numéro 9. Il faut lui montrer que tu as besoin de lui, que tu crois en lui. Le mental, chez un numéro 9, c’est plus de 50 %. Un buteur qui n’est pas fit et qui n’est pas en confiance, cela se ressent dans le dernier geste. Il arrive que des attaquants marquent pendant 6-7 matchs d’affilée, car ils sont en confiance et les buts viennent tout seuls. Alors que quand un numéro 9 ne marque pas, il gamberge. Regardez Olivier Giroud : il est en confiance et peu importe le geste qu’il tente, ça rentre. Avoir du temps de jeu et être fit, c’est primordial aussi. Enfin, la dernière chose à travailler pour un buteur, c’est le placement, un peu comme un renard qui cherche sa proie. Certains ont ça de manière spontanée, mais cela peut se travailler. Une chose est sûre : on a du chemin à faire par rapport à cette formation des avants, mais c’est spécifique et je ne peux qu’encourager les bons attaquants à s’investir dans la formation des jeunes ou dans un staff, car ils ont quelque chose à apporter. »