Procès des attentats à Bruxelles: l’une des jurées effectives fait défaut et sera remplacée par un juré suppléant

La deuxième jurée effective faisait défaut mardi, couverte par un certificat médical, à l’ouverture de l’audience du deuxième jour du procès des attentats commis à Bruxelles le 22 mars 2016. La présidente du tribunal, Laurence Massart, a prononcé le remplacement de celle-ci par un juré suppléant dans la foulée.

Le premier juré effectif a également signalé avoir reconnu un nom, la veille, lors de l’identification des parties civiles. Il s’agissait vraisemblablement de l’ex-mari de l’une des victimes. Il a cependant précisé ignorer que cette personne s’était portée partie civile, ne plus l’avoir vue depuis six ans et ne pas connaitre la victime elle-même. Ce juré a considéré être toujours apte à siéger. Laurence Massart a interrogé le parquet et la défense à ce sujet, mais tout deux ont déclaré n’avoir pas d’objection à ce que le juré concerné soit maintenu.