Procès des attentats à Bruxelles: suivez en temps réel ce deuxième jour d’audience (direct)

Ce mardi, le procès a démarré avec 30 minutes de retard et sans la foule des grands jours. Alors que lundi, l’affluence avait obligé de nombreuses personnes – dont les membres de la presse – à attendre près d’une heure pour entrer dans le Justitia, les contrôles de sécurité se passaient sans encombre et les allées du palais de justice étaient presque vides dès le lendemain.

Pour suivre l’avancée du procès, notre journaliste judiciaire, Tony Chalot, est actuellement sur place et relate les audiences via son compte Twitter. Tout au long de la journée, suivez ce procès grâce à des citations, détails et éléments de l’enquête.

Le premier juré effectif a également signalé avoir reconnu un nom, la veille, lors de l’identification des parties civiles. Il s’agissait vraisemblablement de l’ex-mari de l’une des victimes. Il a cependant précisé ignorer que cette personne s’était portée partie civile, ne plus l’avoir vue depuis six ans et ne pas connaitre la victime elle-même. Ce juré a considéré être toujours apte à siéger. Laurence Massart a interrogé le parquet et la défense à ce sujet, mais tout deux ont déclaré n’avoir pas d’objection à ce que le juré concerné soit maintenu.

Lundi, lors de l’ouverture officielle du procès, deux jurés suppléants avaient déjà fait défaut. Le jury est donc désormais composé de 12 jurés effectifs et 21 jurés suppléants qui devront assister à l’ensemble des audiences de ce procès prévu pour six à neuf mois.

Conditions de détention et de transfert

Lundi, l’accusé Abrini a ouvert une brèche dans laquelle plusieurs avocats de la défense se sont engouffrés. Il a dénoncé ses conditions de transfert et affirmé que si rien ne changeait, il garderait le silence jusqu’à la fin du procès. Me Jonathan De Taye avait annoncé, dans les couloirs, qu’il allait déposer des conclusions forçant une suspension des procès dans l’attente d’un positionnement sur le problème soulevé. Le choix a finalement été de mettre en demeure le ministre de la Justice. «Mais de toute façon, à terme, si les conditions restent telles quelles, il n’y aura pas d’autres solutions que de lancer des procédures judiciaires et donc, plus que probablement, des conclusions à l’audience», a-t-il prévenu mardi matin.

Philippe Vansteenkiste, directeur de l’association de victimes V-Europe, s’est dit mardi un peu surpris par les réclamations des accusés concernant leurs conditions de détention et de transfert. «Ma première réaction a été de penser à ce que nous avons entendu pendant le procès de l’attentat au Musée juif, sur la façon dont Daesh traite ses prisonniers», a-t-il expliqué en référence aux témoignages du journaliste français Nicolas Henin lors dudit procès.