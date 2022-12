La prolongation de contrat de Raskin, de nouveaux jeunes dans le noyau A…: les coulisses du stage du Standard en Espagne (vidéo)

Le 29 novembre dernier, les joueurs du Standard ont rejoint Marbella afin d’y effectuer un stage qui se clôturera le 9 décembre.

L’un de nos journalistes, Jonas Bernard, les a accompagnés en Espagne. Dans notre talk « Au cœur des Rouches », il fait un premier bilan de ce stage qui a malheureusement été marqué par la grave blessure de Gilles Dewaele. L’arrière droit du Standard a été victime d’une déchirure des croisés et sera donc indisponible jusqu’à la fin de la saison.

Dimanche, les Liégeois ont disputé un match amical contre l’Olympiacos. Score final : 3-3 avec deux buts de Ohio et un de Davida.

Que retenir de cet amical ? le Standard compte-t-il remplacer Dewaele ? Trois jeunes (Ziani, Da Silva et Kuavita) ont accompagné le groupe en stage, vont-ils rester avec l’équipe première au retour en Belgique ? Où en est-on dans le dossier de la prolongation du contrat de Nicolas Raskin et de Noé Dussenne ?… On répond à ces différentes questions dans notre talk.