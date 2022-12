Viva for Life à Bertrix: la mission d’enfermer les 3 animateurs dans le cube revient à Véronic Dicaire!

Yannick Noah, initialement désigné pour enfermer nos animateurs dans le cube, ne pourra malheureusement venir. La mission est donc confiée à l’humoriste, chanteuse et imitatrice Veronic Dicaire qui sera la dernière à encourager Sara, Ophélie et Marco pour ensuite fermer la porte du cube jusqu’au vendredi 23 décembre.

Un moment officiel qui sonnera le coup d’envoi de la 10e édition de l’opération Viva for Life.

En plus de sa participation à la soirée de lancement, Véronic Dicaire reversera à Viva for Life une partie des recettes de la représentation qu’elle donnera le dimanche 18 décembre, jour de son anniversaire, à Forest National.

Ce geste qui confirme la très grande générosité de l’artiste qui se rendra également disponible quelques jours avant le coup d’envoi de l’opération pour soutenir une association de terrain en région liégeoise bénéficiant des fonds récoltés par Viva for Life.

Répondre présente pour le lancement de ce grand élan de générosité était une évidence pour elle : « Lutter contre la pauvreté infantile est une cause qui ne peut laisser personne insensible. La mobilisation de chacun est donc très importante. Pour ma part, prendre le temps d’offrir un peu de lumière sur ces héros anonymes entièrement dévoués aux enfants, c’est donner du sens à sa notoriété et démarrer cette édition 2022 de Viva For Life aux côtés de cette belle équipe d’animateurs engagés est pour moi un honneur. »

Après avoir glissé dans sa poche la clé du cube, la canadienne livrera sur la place de Bertrix un show live et présentera ses plus belles imitations déployant ainsi toute sa voix.