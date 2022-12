Une «Maison Sport bien-être» Adeps va voir le jour au Sportcity de Woluwe-Saint-Pierre

Le mardi 13 décembre prochain, Woluwe-Saint-Pierre, en partenariat l’Adeps et d’autres acteurs locaux spécialisés dans la santé et le social, inaugurera sa « Maison Sport Bien-être » destinée à la remise au sport de personnes de plus de 50 ans physiquement fragilisées.

Il s’agit de la 4ème « Maison Sport bien-être » Adeps en Région bruxelloise après celles ouvertes à l’Adeps de la Forêt de Soignes à Auderghem, au Parc sportif des Trois Tilleuls à Watermael-Boitsfort et au Centre Sportif Ixellois Albert Demuyter. Ces « Maisons » sont des partenariats avec des entités locales permettant de proposer des programmes sportifs spécifiques à un public fragilisé.