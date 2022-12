Manon du «Meilleur pâtissier» fait le bilan de son aventure, à la veille de la finale: «Je ne me sens pas avantagée» Ce mercredi soir, RTL-TVI proposera la finale du concours culinaire. Manon soulèvera-t-elle le trophée ? Marie Etchegoyen/M6

Par Martin Rousseau (D.R.)

Quel est votre état d’esprit avant cette finale ?

D’abord, je n’ai jamais été autant fatiguée de ma vie. (Rires.) Deux mois de tournage, c’est épuisant. Heureusement, l’adrénaline aide beaucoup ! Bien sûr, je rêve de gagner. Mais au fond, peu importe le résultat. Ce sont mes derniers instants sous la tente et je veux surtout m’amuser. C’est vrai que j’ai battu le record du nombre de tabliers bleus portés sur une saison (six, au total). Puis, j’ai le même profil que Maud, la benjamine et gagnante de l’année passée, qui avait aussi remporté le concours de jeunes talents « En route pour le meilleur pâtissier ». Pour autant, je ne me sens pas avantagée.

Avec le recul, quel est votre meilleur gâteau de la saison ?

Mon nénuphar en trompe-l’œil, lors de la semaine « 50 nuances de crème ». C’était un challenge de travailler le chocolat en trois heures, sous la chaleur de la tente. J’ai reproduit exactement ce que je voulais faire et c’était très satisfaisant.

À l’inverse, quelle est votre pire réalisation ?

Ah, mon fameux frigo en cake design, qui s’était complètement cassé la figure ! (Rires.) Une vraie catastrophe. En plus, c’était pour la 100e de l’émission. J’ai pleuré pendant deux heures, après l’enregistrement.

Quel candidat éliminé aurait mérité sa place en finale ?

Adelina. Depuis le début de la compétition, elle fait des trompe-l’œil incroyables. Elle aurait amplement mérité son titre de finaliste, mais je crois que la fatigue a pris le dessus.

Quel finaliste mérite de remporter le concours (à part vous) ?

Benjamin et Nils ont tous les deux un niveau de malade. Mais Nils est un technicien de fou ! Il fait des gâteaux extrêmement propres et bien finis.

« Le meilleur pâtissier », la finale, le 7 décembre à 21h20 sur RTL-TVI.