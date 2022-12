Prolongation de Doel 4 et Tihange 3: Georges-Louis Bouchez plaide pour une prolongation de 5 réacteurs nucléaires, «c’est bon pour le climat, notre économie et notre sécurité d’approvisionnement»

Via communiqué, son député Bert Wollants (N-VA) estime que ce serait cependant trop peu. «Dans les années suivantes, nos besoins en électricité décarbonée ne feront qu’augmenter. Raison suffisante pour remettre sur la table la prolongation de Doel 3 et Tihange 2», plaide-t-il.

Sans surprise, les libéraux francophones rappellent aussi être en faveur d’une prolongation à long terme de plus de deux réacteurs (le gouvernement négocie avec Engie sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3 uniquement). «Il faut prolonger 5 réacteurs nucléaires. C’est bon pour le climat, notre économie et notre sécurité d’approvisionnement», réitère via Twitter le président du MR, Georges-Louis Bouchez.