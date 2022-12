«Le premier qui parle, je le fracasse»: la croustillante anecdote de Paul-José Mpoku sur Réginal Goreux après une défaite du Standard (vidéo)

Invité dans l’émission « Dans le vestiaire » de RTL Sport, Paul-José Mpoku a dévoilé une croustillante anecdote datant de son passage au Standard. Lorsque Vincenzo Ciuro, lui a demandé de raconter une anecdote qu’il avait vécue durant sa carrière, Mpoku est revenu sur un coup de gueule de Réginal Goreux, ancien capitaine du Standard, dans le vestiaire des Rouches après une défaite.

« Il y avait eu une petite bagarre avec les joueurs après un match je pense contre l’Antwerp, et Réginal Goreux était rentré dans le vestiaire et il a shoté dans la manne, parce qu’on avait perdu, avant de dire : ‘Le premier qui parle, je le fracasse’. Et il n’y a personne qui a parlé, tout le monde a été dans sa douche et est rentré », a dévoilé Paul-José Mpoku pour témoigner du leadership de l’ancien capitaine liégeois.