«Maintenant, je remarche!»: après avoir été paralysé, Henri Sannier se montre, debout, lors du Téléthon (vidéo) Une séquence qui a ému plus d’un téléspectateur ! FTV

Par X.V.

Ce week-end, France Télévisions diffusait le Téléthon. Cette édition 2022 avait Kev Adams pour parrain. Vendredi soir, le journaliste Henri Sannier est réapparu pour la première fois après une très longue convalescence.

Aujourd’hui âgé de 75 ans, Henri Sannier a travaillé durant 45 ans pour France Télévisions, avant de prendre sa retraite, il y a cinq ans. Victime d’un accident de vélo, puis d’un virus, le journaliste a été privé de l’usage de ses jambes et de ses mains. Quelle belle surprise de l’avoir vu debout lors du Téléthon !

Devant Sophie Davant, Michel Drucker et Kev Adams, Henri Sannier a évoqué cette sombre période : « À plus de 70 ans, je n’avais jamais été malade de ma vie et j’ai attrapé une maladie auto-immune. On se retrouve allongé, on ne marche plus pendant un an et demi à deux ans. J’ai réussi à reprendre, il fallait être fort dans la tête et j’ai été aidé par beaucoup de gens (…) Maintenant, je remarche ! »

Aujourd’hui, l’homme de télévision n’espère qu’une chose : « Pouvoir refaire du vélo ! »