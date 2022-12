«La favorite»: Olivia Colman, d’une reine à l’autre

En remontant l’histoire de la monarchie britannique, on s’aperçoit que le «Tampaxgate» de Charles et Camilla n’est qu’une broutille au regard des comportements de leurs ancêtres, bien plus sulfureux. En témoigne ce film éblouissant sur la reine Anne de Grande-Bretagne, dernière souveraine des Stuart, née en 1665 et morte en 1714. Malgré ses dix-sept grossesses, elle ne donna aucun héritier à la Couronne. Sa santé était aussi fragile que son état mental. Malade dans sa jeunesse, sujette à des accès de boulimie, la monarque souffrant de crises de goutte finit sa vie en chaise roulante. Son caractère fut tout autant en dents de scie: instable, despotique, influençable, fantasque et la plongeant dans des états dépressifs.

Lire aussi «George & Tammy»: que vaut la mini-série qui recrée la relation passionnelle des stars de la country Tammy Wynette et George Jones?

Ce long métrage, multirécompensé, montre combien la cour est un lieu de convoitises et de manigances dans lequel ont intrigué deux favorites, sur fond de relations homosexuelles. La petite histoire rejoint ici la grande, puisque l’une de ces dames, la duchesse de Marlborough, est à l’origine de la lignée à la fois de lady Diana et de Winston Churchill.