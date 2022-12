Pierre-Yves Jeholet ira en Roumanie visiter des camps de réfugiés financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Près de 40 « points bleus » ont été mis en place dans les pays limitrophes de l’Ukraine depuis le 24 février. Les réfugiés y trouvent plusieurs services de première nécessité comme l’accès à de l’eau potable, des repas chauds ou encore un endroit où dormir.

Lire aussi Des vins et bières sans alcool herviens qui cartonnent au Japon

Pour participer à cet effort humanitaire, la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)a débloqué un budget de 250.000 €. Cet argent sert principalement à deux choses. D’abord distribuer des kits de développement de la petite enfance et récréatifs pour que les enfants puissent participer à des activités récréatives, ludiques et éducatives adaptées aux différents âges d’une part. Mais aussi fournir un conseil et un soutien psychosocial aux enfants et aux personnes en charge qui ont subi des traumatismes et un stress important. Des psychologues, des travailleurs sociaux et des professionnels qualifiés sont disponibles pour leur fournir ce soutien.