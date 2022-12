«Wavre sans glace», ça réchauffe les cœurs!

Pour offrir de jolis moments partagés et faire briller les yeux des enfants, l’incontournable rendez-vous festif « Wavre sur Glace » est de retour en ce dernier mois de l’année. Guirlandes lumineuses, décorations colorées, animations, musique et convivialité, cet événement hivernal nourrit nos imaginaires.

Dans le contexte énergétique et économique compliqué que nous connaissons tous, l’édition 2022-23 tient pourtant de la gageure. Le concept de « Wavre sur Glace » a donc été revu, adapté, sans toutefois altérer l’esprit d’une animation qui réchauffe les cœurs. Allier sobriété énergétique et ambiance féérique, c’est un défi que « Wavre sur glace » relève, en changeant son ADN et en devenant… « Wavre sans Glace » ! Et donc sans patinoire.