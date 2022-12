«Une équipe de cadets qui frappaient les tirs au but»: Jean-Michel Larqué allume les joueurs japonais après leur élimination contre la Croatie

1 « Le Japon : une équipe de cadets qui frappaient les tirs au but »

« On a vécu une séance de tirs au but très spéciale de la part des Japonais. Ils ont été débordés par les événements et par leurs émotions. On avait l’impression que c’était une équipe de cadets qui tiraient tous les tirs au but. Ce qui est surprenant, c’est que leur façon de tirer les tirs au but ne ressemblait pas du tout à leur conviction dans le jeu. Il y avait un décalage énorme entre leur générosité sur le terrain et leur timidité dans leurs frappes durant la séance. C’est vraiment dommage parce que sur l’ensemble du match, le score de parité était assez logique entre les deux sélections. Les Japonais ont tenu tête à une Croatie qui est finaliste de la dernière édition de la Coupe du monde, ce n’est pas rien tout de même.

Pour passer le plafond de verre des huitièmes de finale, il manque quand même au Japon un ou deux joueurs d’exception capable de faire basculer une rencontre que ce soit dans le jeu ou à la finition. »

2 « Ronaldo ne peut plus être l’alpha et l’omega du Portugal »