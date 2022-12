La Chambre va à nouveau voter sur l’immunité parlementaire de Dries Van Langenhove

La demande vient du procureur général près la Cour d’appel de Gand et suit une enquête pour menaces et diffamation. L’affaire tourne autour d’un chercheur de l’UGent, Sebastiaan Van Severen, qui avait dévoilé en 2018 via un compte Twitter anonyme des informations internes sur le groupuscule nationaliste Schild & Vrienden, fondé par Van Langenhove. Peu de temps après, ce dernier avait partagé sur son compte Facebook un article accusant le chercheur d’avoir diffusé les données personnelles d’étudiants soutenant Schild & Vrienden. Sebastiaan Van Severen a reçu des menaces de mort et a ensuite porté plainte contre Van Langenhove et inconnus.