Saint-Gilles lance une prime rénovation énergétique: «Nous doublons le soutien aux habitants»

Le bourgmestre, Jean Spinette (PS), pose ce constat : « La crise énergétique a de graves conséquences pour les Bruxellois, et particulièrement dans le périmètre du contrat de quartier Midi, où l’on trouve encore une proportion importante d’habitations et d’immeubles en mauvais état de rénovation et énergivores. Avec des conséquences parfois graves sur le pouvoir d’achat et la qualité de vie des ménages qui y résident, propriétaires ou locataires, aux revenus faibles et modestes. »

Avec les subsides du contrat de quartier Midi, la commune de Saint-Gilles a défendu la priorité de développer un projet de prime à l’énergie qui vient renforcer les primes régionales RENOLUTION. Ce projet est développé en partenariat avec L’ASBL Centre d’Accompagnement et de Formation pour Adulte (Cafa).