Le coach de l’Inter donne des nouvelles de Romelu Lukaku: «Il est clairement déçu, il tient tellement à son équipe nationale»

La déception est toujours immense pour les Diables rouges, éliminés dès les phases de poule de la Coupe du monde. Très fortement marqué après l’ultime partage contre la Croatie, lors duquel il a eu plusieurs occasions d’offrir la qualification à la Belgique, Romelu Lukaku a pris la décision d’écourter ses vacances afin de reprendre l’entraînement plus tôt avec l’Inter Milan, suite à un début de saison entaché par les blessures.

Et son coach dans le club lombard, Simone Inzaghi, a donné de ses nouvelles dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, après l’élimination des Diables. « Lukaku était clairement déçu, c’est une Coupe du monde et il tient tellement à son équipe nationale », a dévoilé Inzaghi. « Mais il a joué 45 minutes, et avec lui la Belgique a eu trois occasions qu’elle n’avait pas eues dans tout le match. Quand on a des occasions, un attaquant doit être calme ».

Privé d’une grande partie du début de saison, ainsi que de la plupart de sa Coupe du monde, Lukaku va désormais tenter de véritablement lancer sa saison avec le club intériste.