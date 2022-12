Attentats de Paris, fusillade, fuite dans la presse: voici les événements qui ont précipité le passage à l’acte des terroristes de Zaventem et de Bruxelles le 22 mars 2016

La procureure Paule Somers a expliqué, mardi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles, au travers de l’acte d’accusation du parquet dont la lecture est en cours depuis 10h15, que plusieurs éléments ont précipité la commission des attentats le 22 mars 2016 à Zaventem et à Bruxelles.

Plusieurs suspects des attentats en France le 13 novembre 2015, à commencer par Mohamed Abrini et Salah Abdeslam, ont rapidement été identifiés et recherchés par les enquêteurs belges et français, a rappelé la procureure. Une première arrestation importante intervient ensuite le 26 novembre 2015, celle d’un autre suspect, Mohamed Bakkali. «Il est suspecté notamment d’avoir loué plusieurs appartements «conspiratifs» et d’avoir véhiculé les kamikazes», précise l’acte d’accusation. Ensuite, le 4 décembre, un avis de recherche avec les photos de Najim Laachraoui et de Mohamed Belkaïd est diffusé dans la presse. Ils sont présentés comme coordinateurs probables des attentats à Paris et sont alors connus seulement sous leurs faux noms, Soufiane Kayal et Samir Bouzid.