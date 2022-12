Le Collège refuse définitivement le projet de 4 immeubles au Long Thier à Huy: «C’était du grand n’importe quoi!»

Une société de Diegem souhaitait construire quatre immeubles de 12 mètres de haut comportant chacun huit appartements ainsi qu’un parking de 60 places sur un terrain situé entre la rue du Long Thier et celle des Golettes.

« Pratiquement tout le monde nous soutient » assuraient-ils. Le 10 octobre dernier, le Collège avait rendu un premier avis négatif. Le Fonctionnaire délégué de la Région Wallonne a fait de même. La CCATM (Commission Consultative d’Aménagement du Territoire) ne s’est pas non plus montrée favorable. Le dossier est revenu lundi devant le Collège qui a émis un nouveau non « définitif ». « Il reste une possibilité à l’entrepreneur pour décrocher son permis : introduire un recours auprès de la Région wallonne » indique le bourgmestre f.f.