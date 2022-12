Vol avec effraction dans un chalet du Village de Noël à Liège ce mardi matin

Ce mardi matin vers 6h20, un jeune homme de 28 ans s’est introduit dans un chalet du Village de Noël de Liège. Il a forcé la porte du chalet et s’est emparé du contenu de la caisse, 61 €. Il s’est ensuite rendu vers un chalet voisin et a à nouveau tenté de forcer la porte de ce chalet mais il a été surpris par un garde de sécurité, alerté par le bruit, qui l’a interpellé et l’a remis à la police de Liège.

Le jeune homme est en aveux. Il est déjà connu de la justice liégeoise. Il a été déféré ce mardi matin au parquet de Liège.