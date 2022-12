Kevin De Bruyne en Laponie, Thibaut Courtois aux Maldives: les vacances des Diables rouges après leur élimination à la Coupe du monde (photos)

Quelques jours après la douloureuse élimination dès la phase de groupe de la Coupe du monde, les Diables rouges se remettent comme ils peuvent de l’échec qatari. Pendant que Romelu Lukaku a pris la décision d’écourter ses congés pour reprendre au plus vite l’entraînement avec l’Inter Milan, les autres joueurs du noyau profitent actuellement de leurs vacances avant de reprendre les affaires avec leurs clubs respectifs.

Et si la plupart d’entre eux n’ont laissé filtrer aucune image de leurs vacances, certains se sont affichés sur Instagram. Thibaut Courtois profite de vacances sous le soleil des Maldives avec son épouse Mishel Gerzig, pendant que Kevin De Bruyne est en Laponie en famille, avec son épouse Michèle Lacroix et ses enfants, et que Leander Dendoncker profite de vacances au Japon avec sa compagne.