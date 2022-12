Une vache en balade le long de l’M de Bomerée ce lundi matin: elle a été ramenée dans son champ par le propriétaire

Ce lundi matin vers 9h, une vache était en liberté le long de la route à Montigny-le-Tilleul. Elle était sortie de son champ et se trouvait dans le premier tournant du bas de l’M de Bomerée. La police Germinalt s’est rendue sur place afin de s’assurer de la sécurité de l’animal et des usagers de la route le temps que le propriétaire vienne sur les lieux. Le fermier est arrivé rapidement et a ainsi pu ramener la vache dans son champ.

