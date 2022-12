Kylian Mbappé atteint la barre des 250 buts: les chiffres vertigineux du Français, qui surclasse Lionel Messi et Cristiano Ronaldo!

Tout simplement intenable depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé ne cesse d’impressionner avec déjà cinq buts depuis le début de la compétition. En s’offrant un somptueux doublé contre la Pologne, l’attaquant français a non seulement pris la tête du classement des buteurs, mais il a également atteint la barre des 250 buts en carrière, à seulement 23 ans.

Le tout, et 360 matches. Des chiffres tout simplement vertigineux, qui le placent au-dessus de Lionel Messi, et largement devant Cristiano Ronaldo ! Pour atteindre la barre des 250 buts, l’Argentin avait eu besoin de 379 matches, soit 19 de plus que Mbappé, alors que le Portugais avait eu besoin de 150 matches de plus (!), soit 510 matches en carrière, selon les statistiques d’Opta.