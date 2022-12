Une formation aux métiers de l’accueil et de l’animation dans le secteur des loisirs, de la culture ou du tourisme va s’ouvrir pour les demandeurs d’emploi thudiniens

Le Centre Européen du Travail de Thuin (CET) est un centre d’insertion socio-professionnelle qui propose chaque année une formation complète en « Accueil et animation de projets culturels et touristiques » à destination des personnes éloignées de l’emploi.

Lors de cette formation, les participants aborderont différentes thématiques : accueil, guidage et animation socio-culturelle, investigation historique et culturelle, valorisation du patrimoine local et naturel (visites, expériences, animation nature…), conception & organisation d’événements (marketing, gestion de projet, publicité…), techniques créatives et théâtrales, ateliers d’écriture, utilisation du tourisme digital, gestion de groupes et travail d’équipe et également une remise à niveau informatique et néerlandais en situation professionnelle.