La boulangerie-pâtisserie La Levalloise ouvre un 2e magasin à Piéton: «On y trouvera nos célèbres tartes au sucre/chocolat»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2001, Sabrina et Christophe Lessines inauguraient leur boulangerie-pâtisserie rue Mattéoti à Leval-Trahegnies. C’est également là que l’atelier de Christophe est installé. D’emblée, le couple annonce la couleur : du frais, des quantités gourmandes et pas de chichis. « Nous avons voulu garder l’esprit ‘village’. Et cela fonctionne, » explique Sabrina.