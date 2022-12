Bientôt un nouveau restaurant rue de la Montagne à Charleroi? Bâtiment rénové cherche locataire…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On avait déjà évoqué, voici quelques mois, les travaux en cours dans un immeuble au croisement des rues de la Montagne et des Palais. L’objectif, comme expliqué à l’époque, est d’y établir des appartements à l’étage et un resto au rez-de-chaussée. Ces dernières semaines, le chantier avançant, des rumeurs ont circulé, avec la possible implantation d’une grande chaîne de fast-food. Alors, quid ? « Nous avons reçu une marque d’intérêt de ce type via un intermédiaire, mais nous avons décliné », confie le promoteur. « Nous cherchons davantage un locataire privilégiant le circuit court, la qualité, voire le bio… Peut-être qu’une brasserie serait l’idéal ou petit food court avec plusieurs types de cuisine. »

Le projet est donc clair dans la tête du propriétaire.