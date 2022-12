Les Carolos de Fritapapa ont été choisis par la chanteuse Angèle pour offrir 300 paquets de frites et autant de gaufres à ses fans parisiens

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Angèle aime ses fans ! Juste avant ses deux concerts parisiens – ils ont réuni 72.000 spectateurs –, elle leur a fait distribuer des paquets de frites et des gaufres. Et elle a sollicité une société bien de chez nous, pour faire le taf. En l’occurrence Fritapapa. « On était chaud… comme des baraques à frites. Angèle, on l’adore ! », déclare Natan Leblanc, community manager et homme-orchestre de cet événement.

Il a eu du succès. - DR.

Bon anniversaire Angèle

Dix jours à peine après avoir été sollicité, Fritapapa était à Paris, au pied de la plus grande salle de concert d’Europe, avec un foodtruck floqué aux couleurs « de Nonante-cinq », le dernier album d’Angèle.