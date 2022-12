Les Apéros des quais en mode hivernal sur le marché de Noël de Charleroi, ça commence ce mercredi 7 décembre!

« C’est une première que nous sommes heureux d’annoncer », nous confiait à l’époque Julien Warrand, le maître d’œuvre depuis plusieurs années déjà des apéros des Quais.

Cette année, pour la première fois de leur histoire, les apéros quitteront non seulement les quais, mais ce sera pour s’installer dans le grand chalet Van der Valk (on l’appelle plus brièvement le chalet Valk, NDLR) de la place de la Digue, au sein du marché de Noël.