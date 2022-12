Le marché fermier d’Ellezelles s’adapte aux fêtes de fin d’année ce dimanche 11 décembre

Existant depuis fin 2012, le marché fermier mis sur pied par le Parc Naturel du Pays des Collines, en collaboration avec l’Agence de Développement Local d’Ellezelles et la Maison du Pays des Collines, se veut un espace de rencontre et d’échanges pour les producteurs, les restaurateurs, les citoyens et, bien entendu, un espace de découverte des produits de qualité et de productions artisanales.

En 2022, c’est une formule davantage festive et conviviale des marchés fermiers que les organisateurs proposent : des animations ludiques y sont proposées et il est possible de découvrir les produits au travers de dégustations. Ces événements se déroulent en extérieur et, bien entendu, le public y retrouve tous les produits locaux.

Lire aussi La gare des bus TEC déménage le long du boulevard Eisenhower à Tournai

Pour l’édition de décembre 2022, le marché s’adosse au 27e Grand Marché de Noël de la Confrérie des Chaussons et de la Moinette.

Parmi les producteurs annoncés, on retrouve : Sous les Saules avec ses délicieuses tartinades, la Cense d’Hortésie avec ses sirops, gelées et confitures, la Cense de Luth avec ses farines biologiques locales, la petite Gantoise avec ses produits durables, locaux et principalement bio de micro-boulangerie et de traiteur, Berhtramm Artisanat avec ses pâtes à tartiner et son fromage à croûte fleurie de type Camembert, Magic-K avec ses croquettes artisanales et originales, Marmellino et ses confitures à base de fruits frais, Ophélie Stuyck Chocolaterie et ses délices chocolatés, les Prés de Sartiau avec ses bouquets éco-responsables de fleurs locales et de saison ou encore Lode Vandekerckhove avec ses salaisons. D’autres producteurs pourraient encore s’ajouter à cette liste. Du côté des artisans et associations, on retrouvera également les Ateliers d’Emma, céramiste.

Musique, feu et humour !

Durant l’après-midi, les visiteurs du marché auront le plaisir d’entendre et de voir un orgue de barbarie de la compagnie Circomédie. L’artiste tourne et manipule les papiers perforés pour rendre à Noël ses chants mélodieux joliment éclairés par les lueurs de son orgue lumineux. Il partagera ses morceaux de 13h30 à 14h15, de 15h à 15h45 et de 16h15 à 17h.

Lire aussi Le Frasnois Jean-Luc Crucke classé 8e personnalité politique préférée des Wallons: «Cela fait toujours plaisir»

En fin de marché, à 17h, le marché vibrera au rythme T’apache Nocturne. Ce groupe est avant tout composé d’une bande d’amis animée par la même passion des rythmes et des percussions depuis le plus jeune âge. T’apache Nocturne s’auto-proclame la relève des Iroquois, ce fameux groupe qui enflamma la région il y a de ça quelques années. Descendant direct des Iroquois, T’apache Nocturne marche sur les traces de ses pères en apportant un souffle endiablé de folles percussions sur fond de mise en scène déjantée. Un show envoûtant, voire mystique, qui vous tiendra en haleine du premier choc à la dernière percussion !

Pour ce set, ils seront accompagnés de cracheurs de feu pour un show lumineux et chaleureux !