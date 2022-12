Une nouvelle statue pour le moins… spéciale au rond-point Saint-Brice à Tournai: elle a coûté 106.000 euros!

Ce mardi midi, la Ville de Tournai a installé une nouvelle statue sur le rond-point Saint-Brice à Tournai. Une œuvre d’art pour le moins… contemporaine qui, selon l’artiste, Nick Ervinck, représente une abeille. Ce projet, qui est en lien avec Ideta, s’intitule Design In Town et devra permettre de redynamiser, en quelque sorte, ce quartier puisque de nombreuses autres œuvres seront installées dans les prochains mois. « L’idée est venue de l’ASBL « Tourisme et Culture » qui voulait mettre en avant les rois Mérovingiens : Childéric Ier, etc. Le patrimoine culturel, en soi. Et comme Ideta avait des moyens financiers pour développer l’art dans la ville, nous nous sommes associés pour développer ce projet ».

C’est Nick Ervinck, un Flamand très connu dans le monde de l’art, qui est l’auteur de cette œuvre. « La question de la Ville était de s’inspirer du motif de l’abeille », explique-t-il. « Le symbole de l’abeille est important pour Tournai. Je n’aime pas forcément travailler quelque chose de très figuratif, c’est pour cela que j’ai voulu faire quelque chose d’abstrait. Je voulais aussi, après toutes les crises que l’on a vécu, donner de l’énergie et avoir de l’impact. C’est pour cela qu’elle est si flamboyante. L’idée est de donner du peps au rond-point ! »