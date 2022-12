Bianca Debaets: « La consommation de drogues dures explose vraiment de façon trop inquiétante en Région bruxelloise »

En réponse à une question parlementaire posée ce mardi par la députée Bianca Debaets (CD&V) en commission affaires intérieures du parlement bruxellois, le ministre-président Rudi Vervoort a confirmé que la consommation de cocaïne a littéralement explosé en Région bruxelloise au cours de ces sept dernières années. L’ASBL Transit – choisie par la Région pour les problèmes de prévention et d’accueil en matière de drogues – a distribué en 2021 un total 14.300 pipes à crack, alors qu’en 2015 ce total n'était que de 600. « C’est 24 fois plus ! Cette explosion est assez inquiétante et je déplore vivement le fait que dans les centres d’accueil on ne mette pas suffisamment l’accent sur la nécessité de désintoxication », précise Bianca Debaets.

La consommation de cocaïne est clairement en hausse parmi la population. Une explication à cela réside dans le fait que le prix d’achat n'a pas augmenté ces dernières années et que ces drogues dures sont donc de plus en plus accessibles.