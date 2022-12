Exposition de santons à l’Hôtel de Ville d’Ath: des pièces uniques de ces êtres miniatures à découvrir

Les pièces exposées, issues de collections privées, ont été réunies par Raymond Vignoble et Serge Dumont qui ont concrétisé le projet, un peu fou, de réunir ces éléments rares. Les santons du monde s’offriront à vos yeux. Nous avons rencontré un de ces véritables passionnés de santons, l’Athois Serge Dumont. « Quand nous avons décidé avec l’ami Raymond Vignoble de mettre en place cette exposition, je me suis rendu compte que j’avais acquis mes premières pièces vers l’âge de 12 ans. C’étaient des santons Edouard Ricard qui étaient en vente à la rue du Moulin à Ath. Et déjà à l’époque, ils étaient hors prix pour ma petite bourse d’adolescent. Et c’est ma mère, qui travaillait, qui m’achetait des santons à la fleuriste, Jenny Flore, qui en ramenait à chaque fois qu’elle revenait de ses voyages en Provence. Et c’est comme cela qu’a débuté ma collection de santons d’Édouard Ricard exclusivement. »

Des pièces uniques Mais depuis quelques années on sent un regain d’intérêt pour ces petits bonhommes. À une époque, il a même eu un santonnier athois ! « On se rend compte qu’il n’existe pas en Belgique de magasins qui vend ce genre d’articles sauf sur internet. Mais une chose que l’on connaît moins c’est qu’il a eu un santonnier athois qui a fabriqué quelques collections qui n’ont pas vraiment marché. Mais on sait que tout ce qui touche à la ducasse et au folklore athois se vend bien. Ce santonnier a fabriqué lui-même les géants athois en terre cuite, pas sur un moule de plâtre mais sur un pain de terre cuite dans lequel on faisait un trou à un ou trois doigts pour sculpter le santon. Et il a fabriqué les 7 géants » souligne Serge.

Des pièces uniques que Serge possède dans sa vitrine. On sent chez notre homme comme chez Raymond Vignoble une passion pour ces petits bonhommes qui, au fil au temps, ont grandi. « De nos jours, il existe des santons de 2, 7, 9 et 14 cm. Et puis il y a les santons géants qui peuvent avoir une valeur de plusieurs centaines d’euros et qui peuvent mesurer jusqu’à 81cm. » Pour la petite histoire, on doit à Jean-Louis Lagnel la création des premiers santons (de « santoun » = petit saint). Fabriqués à partir d’argile non cuite que l’on reproduisait par moulage. Une exposition à ne pas manquer. Allez soutenir les exposants et les volontaires UNICEF : par votre présence et votre don, vous soutiendrez les enfants dans divers projets.