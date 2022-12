Le Christmas Stockel Village débarque du 13 au 18 décembre sur la place Dumon à Woluwe-Saint-Pierre

Le marché de Noël de Woluwe-Saint-Pierre fait son retour sur la place Dumon du 13 au 18 décembre. La formule reste la même avec une attention toute particulière et prioritaire donnée aux produits locaux et responsables, aux artisanes et artisans de chez nous, aux créatrices et créateurs indépendants, méconnus et originaux, etc… La culture et l’art seront également toujours présents avec quelques expositions. Ce sont au total une cinquantaine d’échoppes que vous découvrirez tout au long de cette semaine de fête et il y en aura pour tout le monde : bijoux, décorations, jeux familiaux, vêtements, maroquinerie, cosmétiques, sans oublier les produits de bouche : cougnous, massepains, confitures, crêpes, huitres, croquettes aux crevettes, flammekuches, spécialités du monde (libanaises, slaves, argentines), vins, spiritueux, etc.

« Nous avons hâte de découvrir notre nouveau marché de Noël couvert de Stockel. Le nouveau prestataire va certainement imprimer sa griffe à l’évènement - en atteste déjà le changement de nom qui répond à une volonté de plus grande collaboration avec les commerçants du quartier - tout en respectant les caractéristiques locales, familiales, conviviales et artisanales qui font la spécificité et la réputation de notre marché couvert », explique Benoît Cerexhe (Les Engagés), bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre en charge de l’animation.