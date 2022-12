Coronavirus: les mesures de soutien Covid ont réduit le risque de pauvreté en 202, selon un rapport de l’université d’Anvers

La population active, tout en étant la plus confrontée aux pertes de revenus induites par la crise sanitaire, a pu voir ses effets quelque peu compensés par les mesures de soutien décidées par le gouvernement. Le risque de pauvreté a diminué pour raisons conjoncturelles, affirme le rapport annuel Pauvreté et Exclusion sociale 2022 présenté à l’université d’Anvers. de videos Quelque 12,7% de la population en Belgique, soit une personne sur 8, vivent dans une famille dont les revenus se situent en dessous du seuil de risque de pauvreté. En Flandre, ce pourcentage est de 7,8%, en Wallonie de 17,3% et à Bruxelles de 25,4%. Les personnes vivant seules (21%), les membres de familles monoparentales (25,5%), les personnes sans emploi (38%) et autres personnes inactives (25,5%), celles peu scolarisées (23,8%), les locataires (26,5%) et les gens nés hors Union européenne (31,3%) présentent les taux les plus élevés de risque de tomber dans la pauvreté.

L’an dernier, le risque de se retrouver dans la pauvreté a diminué par rapport à 2020. Cela s’explique par le fait que le seuil de risque de pauvreté est resté à peu près le même à la suite de la crise sanitaire. Dans les années «normales», le seuil de pauvreté augmente généralement parce que les revenus augmentent. Les revenus ont chuté pendant la crise Covid mais cette baisse a été compensée par des mesures gouvernementales et le revenu total qui détermine la frontière est resté à peu près le même.

Quand une personne est-elle considérée comme « pauvre » ? Le seuil européen de risque de pauvreté est fixé à 60% du revenu médian équivalent disponible des ménages. En 2020, le revenu disponible médian des ménages en Belgique sur une base annuelle était de 25.855 euros. Soixante pour cent de ce montant représentent 15.513 euros par an ou 1.293 euros par mois. Toute personne dont les revenus sont inférieurs à cette limite en tant qu’isolé est considérée comme pauvre.

Selon l’échelle de l’OCDE, le seuil de risque de pauvreté pour une famille de deux adultes et deux enfants est de 2.715 euros par mois. «Une famille ne pourrait donc pas être considérée comme ’pauvre’, même si ses revenus ne sont que de quelques euros supérieurs à cette limite. Si on considère celle-ci de manière moins ’stricte’, il ressort que 22,4% de la population belge vit dans une famille dont le revenu est inférieur à 70 % du revenu national disponible équivalent médian des ménages», lit-on dans le rapport annuel. «Cet indicateur alternatif démontre que le nombre de personnes à risque de tomber dans la pauvreté est en fait plus important. Ce sont ces familles-là qui encaissent le plus durement l’inflation galopante et la crise énergétique».