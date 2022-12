La ville de Bastogne s’apprête à rendre hommage à ses héros lors de la commémoration de la Bataille des Ardennes

En 2021, la crise sanitaire mettait encore sous pression les hôpitaux de notre province. Par respect à l’égard des soignants, la ville de Bastogne avait donc décidé d’adapter les commémorations du 77e anniversaire de la Bataille des Ardennes. Afin d’éviter les rassemblements de grande ampleur, le cortège patriotique et le jet de noix, notamment, avaient été annulés.

Cette année, c'est non seulement avec soulagement, mais avec grand plaisir, que la ville retrouvera ces deux traditions et célèbrera pleinement le 78e anniversaire de la Bataille des Ardennes et de la libération de Bastogne.