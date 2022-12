Il met un coup de tête au gérant d’un snack à Beauraing à la suite d’une erreur de commande

« Les clients l’ont déserté »

Le gérant, qui n’habitait pas sur place, est venu voir ce qu’il se passait et a reçu un coup de tête d’un des trois individus après avoir appelé la police. « Il a subi une fracture du nez et a été en incapacité de travail durant 15 jours. Par la suite, il s’est rendu compte que ce coup de tête avait causé un déplacement d’une vertèbre cervicale et a encore été durant un mois et demi en incapacité de travail. Les épouses de ces trois personnes ont par ailleurs terni la réputation du snack sur les réseaux sociaux. Les clients l’ont déserté et mon client a finalement dû faire aveu de faillite. Tout ça pour des frites », précise la partie civile.