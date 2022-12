Retour des chèques de consommation locale et solidaire à Saint-Josse: «C’est du pouvoir d’achat pour les habitants et un soutien aux commerces locaux»

Les chèques « Je consomme local et solidaire à Saint-Josse » sont de retour pour apporter une aide concrète aux ménages et au tissu économique local dans un contexte inédit de crise énergétique et d’inflation.

Ces chèques, d’une valeur de 25 euros par adulte et de 10 euros par enfant, ont fait la preuve de leur efficacité lors de la crise sanitaire et fonctionneront de la même manière en ciblant cette fois prioritairement la classe moyenne et les catégories de revenus les plus faibles. Ils seront disponibles à partir du 6 février et pourront être utilisés jusqu’au 1er août 2023.