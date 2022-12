Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Walhinette est née d’un constat. Durant la pandémie, les artisans et producteurs locaux avaient le vent en poupe. Malheureusement, une fois le retour à la vie normale, les clients ont déserté et ont repris leurs anciennes habitudes, dans des magasins où tout ou presque est disponible au même endroit. Pour s’aligner à cette idée, un groupe de quelques Walhinois s’est lancé dans un tout nouveau projet : « La Walhinette, c’est une épicerie coopérative et participative dans laquelle on retrouvera 85 % des produits nécessaires au ménage, que ce soit de la nourriture, des produits d’entretien… », explique Pascal Lemaître, l’un des membres fondateurs du projet et producteur de pâtes.