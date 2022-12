«Les P’tits Dons de Pétillons» organise son Marché Pétillant de Noël à Barvaux (Durbuy)

Un Marché de Noël Pétillant, convivial, sympa, à taille humaine et facilement accessible tant en voiture qu'en train, vélo ou trottinette avec plus de 30 exposants, artisans, artiste ou petits producteurs et artisans cuisiniers. En participant au Marché de Noël, non seulement vous trouverez votre bonheur mais en plus en venant boire un verre ou une tasse, en venant goûter un cupcake ou une gaufffre maison, en savourant des spécialités de saison, mais aussi en découvrant la bière de Noël, « la Pétillante de Noël » tout spécialement brassée pour l’occasion, vous soutiendrez leur asbl "Les P'tits Dons de Pétillons" et ainsi permettrez l'organisation d'événements solidaires et citoyens pour tous et avec tous.

Collecte de vivres En parallèle à ce Marché Pétillant de Noël, l’asbl organise sa traditionnelle collecte de vivres, de matériel d’hygiène et de douceurs pour les plus précarisés de notre région via son opération « Le Cœur dans la Boîte » dans trois grandes surfaces de Durbuy et environs.

Et en plus, elle profite de cette période festive pour donner naissance à ses animations « Je cuisine sans Chichi » avec de, ensemble pouvoir cuisiner des repas sains et équilibrés avec les denrées alimentaires issues de pertes, de surplus et d’invendus, de légumes oubliés et des colis alimentaires.