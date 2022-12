La Corrida de Gerpinnes prépare son retour, Robert Thonon appelle aux préinscriptions «pour le confort des coureurs et des organisateurs»

Voilà trois longues années que Robert Thonon et les amoureux de la Corrida de Gerpinnes attendaient cela. Celui qui gère, en collaboration avec Gerpinnes and Co, l’organisation de l’une des épreuves de course à pied les plus populaires de la région de Charleroi aura en effet le plaisir de retrouver un bon millier de coureurs le 17 décembre prochain. Du moins, c’est ce qu’il espère… « Reste à croiser les doigts pour que les sportifs reviennent. Mais même après autant de temps, je ne pense pas qu’on nous a oubliés », lance, non sans une certaine inquiétude, l’homme fort de l’événement gerpinnois.

Après un cru 2019 une nouvelle fois couronné de succès et une annulation obligatoire en 2020, ce dernier avait en effet pris la décision de ne pas proposer d’édition en 2021 au contraire d’autres épreuves du même genre ayant lieu elles aussi en fin d’année, à l’image de la Carolorida. « Cela devait se faire sans remise de prix ou intégralement à l’extérieur, ce qui allait à l’encontre de l’esprit de notre course », poursuit Robert Thonon, qui a donc préféré s’abstenir en 2021… pour mieux revenir en 2022 ?

« On repart exactement sur les mêmes bases, on n’a dû déroger à aucune habitude. « Les 20 premiers du scratch, dames et hommes, seront à nouveau récompensés, tout comme les six premiers des quatorze catégories représentées. »

Appel aux préinscriptions

Et, tradition oblige, inutile de préciser que chaque participant se verra remettre un cougnou à l’arrivée. « Organiser une épreuve telle que la Corrida de Gerpinnes demande beaucoup d’énergie et de méthode. C’est à la fois très excitant de se dire que l’on donne à nouveau rendez-vous aux coureurs, mais aussi très stressant car on ne sait pas encore à quoi s’attendre », ajoute celui qui compte à ce jour (NDLR : ce mardi matin) une centaine de préinscrits. « Je remarque que de plus en plus de gens décident de ne pas passer par la case préinscriptions et préfèrent attendre le jour J avant de prendre leur décision. Par exemple, en 2019, nous avions 1.000 participants préinscrits et 500 de plus le jour même. Il est important de garder en tête que, pour le confort des organisateurs mais aussi des coureurs, celles-ci sont absolument à privilégier. »

Robert Thonon. - K.F.

Pour favoriser cela, Robert Thonon et son équipe proposent, à l’instar de l’immense majorité des organisateurs d’épreuves du genre, des tarifs préférentiels pour ceux qui passeront par cette case préalable sur www.chronorace.be : 10 € contre 12 € sur place. À vos préinscriptions !