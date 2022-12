Après deux ans d’absence, le marché de Noël de Tubize fait son grand retour

Après deux précédentes éditions annulées pour cause de Covid, le traditionnel marché de Noël, organisé par la Ville de Tubize, fait son grand retour les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre prochains. Cette année, c’est la place des Grées du Loû à Oisquercq qui accueillera l’événement. Tout au long du week-end, les visiteurs et visiteuses pourront déguster des spécialités gourmandes et boissons de Noël mais aussi découvrir l’artisanat local au travers plus de 35 chalets.

Les préparatifs avancient. - Ville de Tubize