Produits de bouche, concert, photo avec le père Noël… La 5ème édition du marché de Noël de Montigny-le-Tilleul se tiendra les 9, 10 et 11 décembre

L’attraction principale reste la zone 1, située sur le parking de l’Hôtel de Ville. Vous pourrez y découvrir une petite vingtaine de stands, dont certaines enseignes 100 % de Montigny et Landelies. Ainsi, on retrouve par exemple la Ferme Tavernelle, qui proposera de la tartiflette, du hachis parmentier, du vin blanc chaud, etc. « Les Enfants Terribles » et « Les Aulniats » tiendront également leur chalet, en proposant respectivement du champagne ainsi que du bombardino, cocktail italien à base de café et de sabayon, et des hot-dogs, de la choucroute et des bières de Noël. Huîtres, vin chaud, fromage ou encore saumon, tout le monde y trouvera son bonheur. Le détail des exposants ci-dessous.